IMEDA: У нас нет уверенности в том, что локальные производители медизделий смогут покрыть потребности системы здравоохранения

Ассоциация международных производителей медицинских изделий (IMEDA) считает, что данные по потребностям системы здравоохранения, указанные в пояснительной записке к проекту, ограничивающему допуск к госзакупкам ряда медизделий, требуют более серьезного изучения и анализа с точки зрения реальных возможностей отечественных производителей.

Напомним, Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проектом постановления предлагается дополнить перечень такими видами медицинских изделий: кровати медицинские функциональные, концентраты для гемодиализа, тонометры измерения внутриглазного давления, стерилизаторы воздушные, аппараты искусственной вентиляции легких, термостаты суховоздушные и оториноскопы.

«Несмотря на доводы, приведенные разработчиком в пояснительной записке, у нас нет уверенности в том, что локальные производители смогут покрыть все необходимые потребности системы здравоохранения как по количеству, так и по функциональной специфике медицинских изделий, указанных в проекте постановления», — комментирует исполнительный директор IMEDA Сергей Ванин.

Особые опасения у экспертов ассоциации вызывает добавление к данному перечню аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Вызывает вопрос возможность удовлетворения отечественными производителями спроса на портативные ИВЛ для системы здравоохранения в целях реализации национальных проектов в области паллиативной медицинской помощи», — говорит Сергей Ванин.

Помимо этого, вызывают вопросы реальные возможности двух российских производителей обеспечить качественный сервис оборудования и инструктаж специалистов при таких объемах закупок в рамках всей страны.

«Полагаем необходимым особо отметить, что подобные решения не должны приниматься без всестороннего обсуждения с привлечением представителей Минздрава России и главных внештатных специалистов по профильным направлениям», — заключает исполнительный директор ассоциации IMEDA.

Оксана Баранова

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