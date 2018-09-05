Счетная палата подтвердила выводы прокуратуры, ФАС и ФСБ о нарушениях при закупках ЛС в Дагестане

Счетная палата Дагестана выявила нарушения использования бюджетных средств, выделенных на лекарственное обеспечение в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Республики Дагестан».

Как показала проверка СП РД, региональный регистр льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных средств и медизделий, не дает полной и точной информации о реальной потребности региона в данной категории товаров. Между заявками медицинских учреждений и фактически проведенными закупками существуют колоссальные расхождения. Так, в 2017 г. было приобретено медикаментов, не включенных в заявки, на общую сумму 22,9 млн рублей. Они покупались на основании решений врачебных комиссий. При этом лекарственные препараты на общую сумму 70,14 млн руб., которые имелись в сводной заявке, так и не были закуплены.

Частенько нарушался закон «О контрактной системе». Закупки искусственно дробились, осуществлялись у единственного поставщика, без организации конкурсных процедур. Например, около 60 млн руб. было освоено без аукциона, со ссылкой на пункта 9 статьи 93 вышеназванного закона, хотя основанием для ее применения могут служить аварии, чрезвычайные ситуации, либо оказание медицинской помощи в неотложной форме, когда времени на торги совершенно нет. Вдобавок Минздрав республики не пользовался своим правом на привлечение поставщиков к ответственности в виде начисления штрафов и неустойки за ненадлежащее или несвоевременное исполнение контрактов в отношении поставщиков.

Самое главное, что аудиторы Счетной палаты обнаружили преимущественное положение ООО «РегионФарма» на местном рынке поставок ЛС по госконтрактам. В прошлом году с компанией было заключено свыше 200 договоров на сумму 362,7 млн руб. При этом более чем в 90% случаев она была единственной участницей торгов. Напомним, что именно эта фирма фигурирует в материалах уголовного дела, заведенного на экс-министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова. Проверка, осуществленная прокуратурой республики совместной с ФАС России и УФСБ по РД, показала, что сотрудники четырех организаций: «Регионфарма», «Дагмедтехника», «Медфармаснаб» и «Глобалмедтех», «используя родственные отношения с Ибрагимовым, совершали согласованные действия, направленные на формальное проведение аукционов в отсутствие конкурентной борьбы и позволяющие минимально снижать цену контракта от начальной максимальной стоимости. С 2015 по 2018 г. таким образом они незаконно заработали без малого 8 млрд руб.».

Счетная Палата направила представление в адрес нового министра здравоохранения РД с предложениями о принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Екатерина Погонцева

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