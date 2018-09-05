Sanofi не напрасно приобрела компанию Ablynx

Sanofi («Санофи») скоро начнет пожинать плоды покупки компании Ablynx («Аблинкс») за 3,9 млрд евро (4,5 млрд долл.): в ЕС зарегистрирован препарат Cablivi – основной актив сделки по приобретению, сообщает FiercePharma.

Cablivi предназначен для лечения пациентов с редким заболеванием – приобретенной тромботической тромбоцитопенической пурпурой. Он стал первым препаратом, одобренным специально для лечения данного заболевания.

FDA присвоило регистрационной заявке на Cablivi в США статут приоритетного рассмотрения. Решение регулятора ожидается к 6 февраля 2019 г.

По оценкам аналитиков компании Jefferies, пиковые продажи препарата составят 500 млн долл. Аналитики исходили из расчетного числа случаев заболевания в Северной Америке, Европе и Японии (7,5 тыс. случаев), а также явных преимуществ Cablivi с точки зрения эффективности.

Cablivi – первый препарат, разработанный компанией Ablynx на платформе нанотел, которому удалось преодолеть все регуляторные барьеры. В компании считают, что нанотела обладают несколькими преимуществами перед другими молекулами и представляют собой идеальные «кирпичики» для создания новых биопрепаратов.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik