АО «Гриндекс» и Институт органического синтеза Латвии подписали договор о сотрудничестве

Целью данного договора является укрепление уже имеющегося сотрудничества, для того, чтобы еще более эффективно и целенаправленно адаптироваться к глобальным требованиям фармацевтического рынка, а также создавать новые медикаменты для улучшения здоровья общества.

«Подписание договора с таким опытным партнером, как «Гриндекс», является большим взаимовыгодным шагом как для предприятия, так и для нашего института, опыт которого в сфере разработки лекарственных веществ насчитывает десятки лет. Надеюсь, что в долгосрочной перспективе результаты нашего сотрудничества будут иметь успех не только в Латвии, но и за ее пределами», – рассказывает Освалдс Пугович, директор ИОС.

Председатель правления АО «Гриндекс» Юрис Бундулис также отметил, что успешное и тесное сотрудничество в области разработки и исследований является одним из основополагающих факторов развития предприятий фармацевтической индустрии.

«Институт органического синтеза Латвии объединяет ученых мирового уровня в области исследований новых лекарств. Для нас, как для Латвийской фармацевтической компании, обладающей богатым опытом, очень важно иметь возможность сотрудничать с выдающимися латвийскими учеными, потому что, таким образом, все инвестиции остаются в Латвии, способствуя экономическому росту нашей страны», – сказал Юрис Бундулис.

На торжественном мероприятии с речью выступил председатель совета АО «Гриндекс» Киров Липман, о работе института и сотрудничестве с представителями отрасли рассказал директор ИОС Освалдс Пугович. Руководитель лаборатории фармацевтической фармакологии ИОС, профессор Майя Дамброва ознакомила присутствующих с новейшей историей развития совместного проекта ИОС и «Гриндекс». Юрис Бундулис поведал о перспективах предприятия в сотрудничестве с учеными, заместитель директора в области науки Департамента высшего образования, науки и инноваций Министерства образования и науки Дмитрий Степанов проинформировал о государственной поддержке науки. В свою очередь руководитель Агентства инвестиций и развития Латвии Андрис Озолс рассказал о возможности получить поддержку для разработки экспортных продуктов.

Стоит отметить, что самым важным проектом, который сейчас реализует «Гриндекс» в сотрудничестве с латвийскими учеными, является исследование нового вещества – кандидата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, впервые за последние четыре десятилетия будет создан новый оригинальный латвийский препарат.

Источник публикации: АО «Гриндекс»



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