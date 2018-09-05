В первой половине 2018 года оборот «Гриндекс» составил 71,5 млн евро и прибыль 6,7 млн евро

Поданные акционерным обществом «Гриндекс» фондовой бирже Nasdaq Riga неревизованные консолидированные финансовые отчеты за первое полугодие 2018 г. свидетельствуют, что оборот концерна составил 71,5 млн евро, что на 3,3 млн евро, или 5%, больше, чем в первом полугодии 2017 г. В свою очередь нетто-прибыль концерна, относящаяся к акционерам материнского общества, в первом полугодии 2018 г. составила 6,7 млн евро, что на 0,25 млн евро, или на 4%, больше, чем в аналогичный период 2017 г. Рентабельность брутто-прибыли в первом полугодии 2018 г. составила 58%, а рентабельность чистой прибыли – 9%. В первом полугодии 2018 г. произведенная концерном продукция экспортировалась в 75 стран мира в целом на 65,7 млн евро, что на 4,5 млн евро, или 7%, больше, чем в первом полугодии 2017 г.
Председатель совета АО «Гриндекс» Киров Липман: «Благодаря долгосрочному видению «Гриндекс» имеет возможность грамотно адаптироваться к требованиям мирового фармацевтического рынка и конкуренции. Развитие инноваций и непрерывное улучшение продуктового портфеля, а также постоянные инвестиции в маркетинг и продажи способствуют достижению целей, поставленных Советом «Гриндекс».
Объем продаж готовых лекарств «Гриндекс» в первом полугодии 2018 г. составил 65,6 млн евро, увеличившись, в сравнении с таким же периодом прошлого года на 3,9 млн евро, или 6%. Объем продаж готовых лекарств в России, других странах СНГ и Грузии в первом полугодии 2018 г. достиг 43,1 млн евро, что на 1,4 млн евро, или 3%, больше, чем в первом полугодии 2017 г. По сравнению с первым полугодием 2017 г. в аналогичный период 2018 г. самый значительный рост объема продаж достигнут в Узбекистане, увеличившись на 35%, в Киргизской Республике – на 28%, Казахстане – на 21%, в Армении и Белоруссии – на 15%, на Украине объем продаж увеличился на 12%.
Объем продаж готовых лекарственных форм в страны ЕС в первом полугодии 2018 г. достиг 21,3 млн евро, что на 2,5 млн евро, или 13%, больше, чем в такой же период 2017 г. Объем продаж в первом полугодии этого года в сравнении с первым полугодием 2017 г. в 4 раза вырос в Польше, в Чехии – в 2,3 раза, в Финляндии увеличился на 89%, в Дании – на 68%, в Нидерландах – на 64% и Словакии – на 34%.
В первом полугодии 2018 г. объем продаж активных фармацевтических веществ достиг 4,3 млн евро, что на 0,52 млн евро, или 14%, больше, чем в первом полугодии 2017 г. Главными рынками сбыта активных фармацевтических веществ «Гриндекс» в отчетный период были страны ЕС, Япония, Австралия и США. Самыми востребованными активными фармацевтическими веществами «Гриндекс» в первом полугодии 2018 г. были дексмедетомидин, зопиклон, пимобендан, тегафур, окситоцин, медетомидин, детомидин, антипамезол.
Председатель правления АО «Гриндекс» Юрис Бундулис: «Если анализировать результаты первой половины 2018 года с географической точки зрения, то наибольший рост объема продаж достигнут в странах Европейского Союза, что соответствует целям нашей долгосрочной стратегии – увеличить присутствие «Гриндекс» на стабильном и прогнозируемом фармацевтическом рынке ЕС. Глобальная конкуренция по-прежнему сохраняется жесткой, поэтому «Гриндекс» будет использовать все преимущества для достижения поставленных целей».
Источник публикации: АО «Гриндекс»