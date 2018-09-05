В первой половине 2018 года оборот «Гриндекс» составил 71,5 млн евро и прибыль 6,7 млн евро

Председатель совета АО «Гриндекс» Киров Липман: «Благодаря долгосрочному видению «Гриндекс» имеет возможность грамотно адаптироваться к требованиям мирового фармацевтического рынка и конкуренции. Развитие инноваций и непрерывное улучшение продуктового портфеля, а также постоянные инвестиции в маркетинг и продажи способствуют достижению целей, поставленных Советом «Гриндекс».

Объем продаж готовых лекарств «Гриндекс» в первом полугодии 2018 г. составил 65,6 млн евро, увеличившись, в сравнении с таким же периодом прошлого года на 3,9 млн евро, или 6%. Объем продаж готовых лекарств в России, других странах СНГ и Грузии в первом полугодии 2018 г. достиг 43,1 млн евро, что на 1,4 млн евро, или 3%, больше, чем в первом полугодии 2017 г. По сравнению с первым полугодием 2017 г. в аналогичный период 2018 г. самый значительный рост объема продаж достигнут в Узбекистане, увеличившись на 35%, в Киргизской Республике – на 28%, Казахстане – на 21%, в Армении и Белоруссии – на 15%, на Украине объем продаж увеличился на 12%.

Объем продаж готовых лекарственных форм в страны ЕС в первом полугодии 2018 г. достиг 21,3 млн евро, что на 2,5 млн евро, или 13%, больше, чем в такой же период 2017 г. Объем продаж в первом полугодии этого года в сравнении с первым полугодием 2017 г. в 4 раза вырос в Польше, в Чехии – в 2,3 раза, в Финляндии увеличился на 89%, в Дании – на 68%, в Нидерландах – на 64% и Словакии – на 34%.

В первом полугодии 2018 г. объем продаж активных фармацевтических веществ достиг 4,3 млн евро, что на 0,52 млн евро, или 14%, больше, чем в первом полугодии 2017 г. Главными рынками сбыта активных фармацевтических веществ «Гриндекс» в отчетный период были страны ЕС, Япония, Австралия и США. Самыми востребованными активными фармацевтическими веществами «Гриндекс» в первом полугодии 2018 г. были дексмедетомидин, зопиклон, пимобендан, тегафур, окситоцин, медетомидин, детомидин, антипамезол.

Председатель правления АО «Гриндекс» Юрис Бундулис: «Если анализировать результаты первой половины 2018 года с географической точки зрения, то наибольший рост объема продаж достигнут в странах Европейского Союза, что соответствует целям нашей долгосрочной стратегии – увеличить присутствие «Гриндекс» на стабильном и прогнозируемом фармацевтическом рынке ЕС. Глобальная конкуренция по-прежнему сохраняется жесткой, поэтому «Гриндекс» будет использовать все преимущества для достижения поставленных целей».

Источник публикации: АО «Гриндекс»

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