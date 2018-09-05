Комиссия Минздрава рекомендовала включить в ЖНВЛП два антибиотика

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов провела первое заседание в 2018 г. Одно из первых решений — включение в перечень ЖНВЛП антибиотиков — МНН ампицилин+сульбактан и фосфомицин.

Традиционно велась трансляция заседания. Первыми к включению в перечень представлены четыре антибиотика. Заместитель директора НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Андрей Дехнич, представляющий точку зрения главного внештатного специалиста Минздрава по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, был удовлетворен тем, что сразу четыре антибиотика были предложены к включению.

Однако надежды специалистов в этой области оправдались лишь наполовину. Из предложенных четырех комиссия проголосовала только за включение в ЖНВЛП только двух лекарств — ампицилин+сульбактан и фосфомицин.

Не вошли в перечень новый антибиотик далбаванцин и препарат, который на рынке довольно давно, полимиксин В. Комиссия усомнилась в адекватности выбора препаратов сравнения при проведении фармакоэкономического анализа для далбаванцина и, несмотря на то, что цена на лекарство для РФ предложена в два раза меньше, чем для Греции и Болгарии, проголосовала против его включения в перечень.

Второй «отвергнутый» антибиотик полимиксин В не набрал достаточного количества баллов по клинической эффективности, необходимо минимум 18 баллов, если их меньше, то голосование отменяется по формальной причине. Присутствующие доктора попытались возразить, что из-за давнего выхода препарата на рынке, его доказательная база не отвечает современным требованиям, при этом в клинической практике он был не раз проверен. Председатель комиссии директор департамента лекобеспечения и регулирования обращения Медизделий Минздрава Елена Максимкина предложила выход из положения — использовать процедуру клинической апробации, которая может использоваться для включения лекарства в ЖНВЛП.

Заседания комиссии по расширению перечня по текущей процедуре проводятся уже пятый год. В следующем году в процедуру будут внесены изменения. «Они будут усиливать значение методологического качества клинико-экономической экспертизы. Заседания комиссии ежеквартально. Но перечни будут обновляться раз год, зато будет возможность более детальной проработки», — рассказала Елена Максимкина.

Елена Калиновская

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