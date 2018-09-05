На лекарства для химиотерапии по нацпроекту выделят около 700 млрд рублей

Из утвержденного на уровне 1,36 трлн рублей бюджета нацпроекта «Здравоохранение» около 700 млрд рублей будут направлены на обеспечение онкологических больных лекарствами для химиотерапии, сообщила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. Эти деньги рассчитаны на шесть лет.

Ежегодно на закупку лекарств планируется тратить в среднем по 116 млрд рублей. Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что в 2019 году на эти цели будет выделено 70 млрд рублей. Для сравнения: в 2016 году на закупку лекарств потратили порядка 33 млрд рублей.

Нацпроект по здравоохранению включает восемь «подпроектов», объединенных общей целью – решить задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным в новом майском указе (№204 от 7 мая 2018 года).

Борьба с онкологическими заболеваниями – одна из основных задач проекта. По словам министра здравоохранения Вероники Скорцовой, для этого ведомство планирует: сформировать «тотальную настороженность» к онкозаболеваниям в первичном звене с помощью специальной сертификации медработников; организовать амбулаторные онкологические службы; переоснастить более 100 медучреждений онкологического профиля; повысить уровень развития федеральных онкологических центров; создать сеть из 18 референс-центров для второго экспертного мнения по таким диагностическим методам, как морфология, иммуногистохимия и томография – компьютерная и магнитно-резонансная, и другое.

В связи с тем, что борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетным направлением Министерства здравоохранения, 28 августа 2018 года обновленным приказом Минздрава (№444 от 25 октября 2012 года) должность главного специалиста-онколога сделали «двойной». Этот пост разделили директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн и и. о. директора НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди.

Источник: ТАСС

vademec