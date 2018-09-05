Минздрав: за год заключены концессии на 10 млрд рублей

С 1 июля 2017 года по 30 июля 2018 года общий объем инвестиций по заключенным концессионным соглашениям в сфере здравоохранения составил более 10 млрд рублей. Об этом сообщил директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства (ГЧП) Минздрава России Андрей Казутин.

По данным мониторинга Минздрава, на различных этапах реализации в настоящее время находится 178 ГЧП-проектов. В январе исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко говорил, что по итогам 2017 года в сфере здравоохранения насчитывается 124 проекта ГЧП, 84 из них находятся на стадии реализации (то есть по ним были заключены соглашения).

Участники тематического совещания в Минздраве обсудили несколько вопросов регулирования отношений государства и инвестора во время работы над совместными проектами. Они вспомнили о предложенных Координационным советом Минздрава по ГЧП поправках в законодательство, предполагающих обязательное проведение оценки эффективности концессионного соглашения.

Однако исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светлана Бик выступила против инициативы до совершенствования методологических подходов оценки. По ее мнению, это может отразиться на инвестиционном климате и повлиять на количество инициируемых концессионных проектов. Мнение Бик поддержали советник председателя Внешэкономбанка Вячеслав Синюгин, заместитель исполнительного директора АНО «Национальный центр ГЧП» Артем Володькин и заместитель директора Центра инвестиционного анализа Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгения Зусман.

Глава Минздрава Вероника Скворцова в апреле 2018 года отчитывалась, что медицинские ГЧП-проекты помогли привлечь в здравоохранение в 2017 году 60 млрд рублей, из них более 50 млрд рублей – частные инвестиции.

Источник: Министерство здравоохранения РФ

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