К 2019 году Минздрав планирует обеспечить лекарствами 75% больных ВИЧ

Минздрав России планирует увеличить охват пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией (АРВТ) до 75%. Сделать это удастся к 2019 году, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на XXVIII заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ.

«Мы все помним, что к 2020 году по целям развития тысячелетия ООН мы должны выйти на не менее 90-90-90. РФ большими шагами в этом направлении движется, и если мы имеем за прошлый год, начало текущего года чуть больше 50% [охвата АРВТ. – Vademecum], то следующий год будет уже как минимум 75% охвата АРТВ», – сказала Скворцова.

По ее словам, к 2020 году Россия выйдет на показатели Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в части диагностики и охвата лекарствами пациентов с ВИЧ (90% ВИЧ-инфицированных должны знать о своем статусе, 90% людей с ВИЧ должны получать терапию и 90% принимающих АРВТ должны контролировать свою вирусную нагрузку).

По данным Минздрава, охват АРВТ в России в 2017 году составил 50,1%. Однако вице-премьер РФ Ольга Голодец озвучивала другую статистику: по ее данным, из 943 тысяч человек с ВИЧ АРВТ получают только 346 тысяч.

Как подсчитали в Роспотребнадзоре, для увеличения охвата терапией до 100% необходимо в три раза увеличить финансирование лечения пациентов с ВИЧ – с 21,6 до 63 млрд рублей.

В 2017 году Минздрав централизовал закупки препаратов для лечения ВИЧ. Больше половины выделенного Минздравом бюджета на такие лекарства получила в результате торгов компания «Р-Фарм». Ведомство тут же отчиталось о двукратном снижении средней стоимости лечения одного пациента, которая составила 84 тысячи рублей. Однако, как установила Коалиция по готовности к лечению, в 2017 году 21 регион не разыграл тендеры на поставку АРВ-препаратов, а федеральных средств на эти цели не хватает.

Комиссия Минздрава включила в перечень ЖНВЛП на 2019 год препарат Элпида (элсульфавирин), который разработала компания «Вириом» в сотрудничестве со швейцарской Roche, производить его планируется на мощностях «Фармстандарта». Его сейчас применяют 2,3 тысячи российских пациентов. Заявленная компанией стоимость упаковки – 5,9 тысячи рублей.

Источник: ТАСС

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