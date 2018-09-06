Суд: поставщик не отвечает за брак производителя БАД

Арбитражный суд Пермского края отменил штраф в 300 тыс. руб., наложенный территориальным органом Роспотребнадзора на ООО «Крон» за поставку в аптечный пункт рыбьего жира, в котором был превышен допустимый уровень содержания токсичного элемента.

БАД «Рыбий жир с витаминами» санкт-петербургского предприятия, произведенный по заказу пермской оптовой фармацевтической компании «Крон», был обнаружен сотрудниками Роспотребнадзора Свердловской области в ходе проверки аптечного пункта ООО «Блик» в городе Асбесте Свердловской области. Экспертиза показала, что в нем содержится мышьяк в количестве 6,2±1,9 мг/кг, хотя допустимый предел – 1,0 мг/кг. Надзорный орган пришел к выводу, что ООО «Крон» нарушило Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции и Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (29-ФЗ). Организация была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ и оштрафована на 300 тыс. руб. Фирма успешно оспорила это решение.

«Из материалов дела не следует, что несоответствие реализуемой продукции требованиям технического регламента предопределено действиями (бездействием) самого ООО «Крон», — говорится в решении Арбитражного суда Пермского края. – Из сопроводительной документации к продукции, при ее приобретении и приемке заявитель не мог сделать вывод о ее несоответствии техрегламенту. Истец не является изготовителем указанной проду

кции, она приобреталась им в целях дальнейшей реализации, качество и безопасность спорного товара подтверждены документами производителя. Вопреки доводам Управления из положений 29-ФЗ не следует, что все без исключения организации должны проводить продовольственный контроль и лабораторные исследования всей поступающей пищевой продукции».

Добавим, что производитель рыбьего жира предоставил суду протокол лабораторных исследований и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» ФМБА, согласно которым в пробе БАД к пище «Рыбий жир» спорной партии содержание мышьяка составляет ˂0,05 мг/кг, что не превышает установленный норматив.

Постановление Роспотребнадзора признано незаконным и отменено. Однако решение Арбитражного суда Пермского края от 4 сентября не вступило в силу.

Екатерина Погонцева

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