Выходец из Celgene возглавит Agios Pharmaceuticals

Жаклин Фаус (Jacqualyn Fouse), экс-исполнительный директор компании Celgene, станет новым СЕО фармацевтической компании Agios Pharmaceuticals Inc.

Как сообщает Reuters, г-жа Фаус приступит к своим обязанностям в феврале 2019 года и сменит на посту Дэвида Шенкейна (David Schenkein), руководившего компанией с 2009 года, который, в свою очередь, займет кресло исполнительного председателя совета директоров компании, а также возглавит комитет по науке и технологиям.

Г-жа Фаус уже не новичок в компании Agios Pharmaceuticals Inc , она присоединилась к совету директоров Agios в декабре 2017 года. За полгода до этого, в июне 2017 года она оставила кресло исполнительного директора американской биотехнологической компании Celgene, специализирующееся на разработке противоопухолевых препаратов.

В своей новой должности она намерена сосредоточиться на поддержке исследований и разработки новых молекул — кандидатов в лекарства, а также стратегии расширения присутствия компании на рынках за пределами США.

В прошлом году Agios получила регистрационное свидетельство на территории США на противоопухолевый препарат Tibsovo для лечения миелоидного лейкоза у пациентов с определенной генетической мутацией. Акции Agios выросли на 39% с начала года.

Елена Григорьева

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