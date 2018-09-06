Novartis продает часть американского дженерикового бизнеса

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis («Новартис») объявила о продаже части своего дженерикового подразделения Sandoz («Сандоз») в США индийской фармацевтической компании Aurobindo Pharma («Ауробиндо Фарма»), сообщает FirstWord Pharma.

Сумма сделки – 900 млн долл. В эту сумму также включены 100 млн долл. в виде дополнительных выплат с учетом будущей прибыли. Сделку планируется завершить в 2019 г.

В частности, к индийской компании перейдут дерматологические активы Sandoz в США, а также некоторые твердые лекарственные формы для перорального применения.

Как отметил исполнительный директор Sandoz Ричард Френсис, перед дженериковым подразделением стоит задача сфокусироваться на разработке и производстве сложных дженериков и биосимиляров.

По условиям соглашения, индийская компания получает контроль над производственными предприятиями Sandoz в г. Уилсон (штат Северная Каролина) и городах Хиксвилл и Мелвилл (штат Нью-Йорк).

Илья Дугин

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