Сан Фарма проводит телевизионную рекламную кампанию препарата Фарингосепт®

Масштабная национальная телевизионная рекламная кампания известного бренда Сан Фармы препарата Фарингосепт® успешно проходит на 16-ти ведущих телевизионных каналах.

Фарингосепт® – антисептическое средство для симптоматического лечения инфекций полости рта и глотки в форме таблеток для рассасывания со вкусами корицы, мяты, лимона и без вкусовых добавок.

Телевизионная реклама размещена на федеральном уровне днем в будни и в прайм-тайм, в период вечерних трансляций на самых популярных ТВ-каналах, таких как Первый канал, Россия 1, СТС, Пятый канал, Домашний, ТВ-3, Звезда, Карусель, Дисней, Россия24, ТВЦ, Пятница, МузТВ, Ю, ТНТ 4, СТС Лав.

Суммарно в эфир выходит до 30 трансляций рекламного сюжета о препарате Фарингосепт® в день.

Сан Фарма проводит в текущем году уже вторую рекламную кампанию препарата Фарингосепт®, направленную на стимулирование спроса, рост аптечных продаж, создание достаточного товарного запаса.

Перед началом сезона простудных заболеваний Сан Фарма представляет партнерам по фармацевтическому бизнесу портфель препаратов для устранения симптомов гриппа и ОРВИ, а также БАД с широкой рекламной поддержкой и в доступной ценовой категории: Фарингосепт®, Колдакт® Флю Плюс, NEOTRAVISIL*.

Источник публикации: Сан Фарма

*NEOTRAVISIL – БАД. Не я вляется лекарственным средством

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