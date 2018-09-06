Сдача завода по выпуску саморазрушающихся шприцев перенесена на будущий год

Дата ввода в эксплуатацию предприятия по производству саморазрушающихся медицинских шприцев в Астраханской области перенесена на первое полугодие 2019 года. Ранее предполагалось, что завод начнет работать уже в конце 2018-го.

Проект реализует компания «Мединтех» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». Мощность предприятия составляет 200 млн шприцев в год, что соответствует спросу Южного федерального округа на данный вид медицинских изделий. По оценкам инвестора, годовая потребность всей России в шприцах третьего поколения, которые невозможно использовать повторно в силу их конструктивных особенностей, достигает 3 млрд штук.

Сейчас их не выпускают в РФ и ввозят из-за рубежа, но из-за высокой стоимости – весьма небольшими партиями, хотя ВОЗ рекомендовала всем странам перейти на данный тип шприцев к 2020 году. С введением в эксплуатацию производства в городе Нариманове Астраханской области цена изделия станет в 3,5 раза доступнее иностранных аналогов, хотя завод и вынужден работать на импортном сырье.

Сейчас строительство предприятия в самом разгаре. Стартовал и набор специалистов. На сайте «Мединтех» опубликованы три вакансии: начальник отдела производства, главный технолог и начальник отдела качества. Уровень оплаты труда не указан. Требования к соискателям – довольно стандартные для данных позиций.

Екатерина Погонцева

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