В Индонезии приступили к разработке первой халяльной вакцины против кори и краснухи

Проблема иммунизации остро стоит в мусульманских странах, пишет британская газета The Telegraph.

Многие родители отказываются прививать детей по религиозным соображениям. При производстве вакцины применяется желатин, для изготовления которого используется продукция свиноводства, что запрещено религией.

Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma заявила о начале разработки вакцины-халяль после того, как Совет улемов Индонезии (MUI) официально объявил харам (запрет) на иммунизацию существующей вакциной. При этом в MUI поспешили объяснить, что ввиду угрозы распространения кори и краснухи в регионе мусульмане могут прививаться имеющейся вакциной до появления халяльной альтернативы.

MUI — самая влиятельная мусульманская организация в Юго-Восточной Азии. Она финансируется государством. MUI осуществляет надзор над всеми мусульманскими организациями в Индонезии, имеет право выдавать сертификаты на любую продукцию-халяль и даже регулировать банковский сектор страны.

Кроме того, MUI имеет огромную власть над общественным мнением и зачастую занимает крайне консервативную позицию по различным вопросам. В частности, MUI приняла решение (фетву) о запрещении на территории Индонезии проявлений секуляризма (борьба за отделение школы от церкви), плюрализма и либерализма.

По словам директора Центра индонезийского права Университета Мельбурна (Австралия) проф. Тима Линдси, MUI имеет огромное влияние в стране и очень умно использует право фетвы. Хотя соблюдение фетвы чисто технически не является обязательным, на деле обоснования той или иной фетвы звучат убедительно для верующих.

«Если у органа есть право издавать религиозные приказы, то эти приказы имеют значительный вес в обществе. Многие мусульмане в Индонезии, особенно ультраконсервативные, серьезно относятся к фетвам и подчиняются им безоговорочно», — уверен проф. Линдси. По его словам, MUI хорошо «сечет момент», когда нужно вмешаться по спорным социальным вопросам. Поэтому организации удалось подмять под себя всю страну. Уже одно только заявление со стороны столь уважаемого религиозного органа о том, что вакцина является «нечистой», может послужить для ультраконсервативных последователей ислама сигналом для отказа от иммунизации.

Илья Дугин

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