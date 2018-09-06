Компания «Пульс» помогла фонду «Галчонок» открыть первый в МО ресурсный класс для детей с аутизмом

Это опыт внедрения модели инклюзивного образования и новый формат для школ Московской области. Пятеро детей с расстройством аутистического спектра начали учебный год в обычной школе г. Балашихи. Благодаря финансовой поддержке ФК «Пульс» для первоклассников был оборудован ресурсный класс и зона сенсорной разгрузки. Для России этот опыт относительно новый. Но уже сегодня понятно, что совместное обучение – это идеальная среда для социализации «особенных» детей.

«Мы гордимся нашим проектом и считаем, что открытие первого инклюзивного класса в Московской области – это прекрасный эксперимент для региона. Я уверена, что пример школы №28 в городе Балашиха вдохновит другие города, а в будущем этот пример можно будет тиражировать по всей России. Отдельные слова благодарности нашим партнерам – компании «Пульс», которая финансово поддержала нашу инициативу», – поделилась учредитель БФ «Галчонок» Екатерина Аханова.

Аутизм входит в четверку самых распространенных заболеваний детского возраста. При наличии поддерживающей среды дети способны успешно учиться и работать, но эта среда должна быть хорошо организованной и предсказуемой.

Сайт фонда для оказания помощи в развитии проекта инклюзивного образования.

Источник публикации: ФК «Пульс»

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