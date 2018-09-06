Sanofi урегулирует дело о взятках в Казахстане и на Ближнем Востоке

Компания Sanofi («Санофи») согласилась с требованием Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) о выплате 25,2 млн долл. по делу о даче взяток на Ближнем Востоке в период с 2006 до 2015 г., сообщает In-Pharma Technologist.

В заявлении компании говорится также о согласии на двухлетний период самостоятельного предоставления сведений об эффективности системы усиленного внутреннего контроля и о выполнении программы противодействия взяточничеству и коррупции.

Несмотря на согласие произвести указанные выплаты и на раскрытие обстоятельств проведенного SEC расследования, в Sanofi не признали факта противоправных действий.

SEC раскрыла информацию о том, что расследование коснулось коммерческих предприятий Sanofi в Казахстане и на Ближнем Востоке. Из заявления Комиссии можно сделать вывод о том, что дочерние компании Sanofi производили «незаконные платежи с целью ‘продавливания’ клиентов».

Предполагаемые «откаты» удалось проследить через внутренние бухгалтерские документы компании, в которых такие выплаты были зашифрованы как «марципаны». Эти выплаты производились для увеличения выписки препаратов Sanofi.

pharmvestnik