Итальянский CDMO покупает индийский завод по производству фармсубстанций

Контрактный разработчик и производитель лекарственных препаратов (CDMO) Olon («Олон») продолжает наращивать мощности – на сей раз путем заключения сделки по покупке индийского предприятия по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), поставляющего свою продукции компании Novartis («Новартис»), сообщает FiercePharma.

Итальянский производитель дженериков и АФИ сообщил о покупке завода по производству фармсубстанций в Махаде (Индия), который является поставщиком АФИ для Sandoz («Сандоз»), дженерикового подразделения Novartis. В Olon заявили, что в рамках договора о покупке компания приняла на себя долгосрочные обязательства по поставке Sandoz продукции, производимой на площадке в Махаде. Sandoz закрыла завод в Махаде в 2016 г.

В заявлении Olon говорится также о том, что на предприятии не планируется сокращение штата, и о намерении инвестировать в данную производственную площадку, которая, в числе прочих, поставляет препараты для системы здравоохранения Италии. Условия для продавца в рамках соглашения не раскрываются.

Татьяна Кублицкая

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