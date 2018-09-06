GlaxoSmithKline сократит 650 рабочих мест в США

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») объявила о сокращении 650 рабочих мест в США в рамках инициированной в июле программы реструктуризации бизнеса, сообщает FirstWord Pharma.

Компания сократит 100 позиций в Северной Каролине, 100 позиций в офисе в Филадельфии и еще 450 рабочих мест в различных городах США.

Как отметили в компании, программа реструктуризации бизнеса позволит сэкономить более 2 млрд долл. до 2021 г., а затем более чем 500 млн долл. ежегодно. Эти средства будут направлены на финансирование разработок новых препаратов.

Илья Дугин

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