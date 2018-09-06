В Биотехнопарке Кольцово запускаются новые производственные корпуса «СФМ-Фарм»

«СФМ-Фарм» открывает новую производственную площадку в Кольцово. В строительство второй очереди из трех производственных корпусов площадью около 6 тысяч кв. м компания вложила более 600 млн рублей, передает infopro54.ru.

Сейчас в Кольцово на территории Биотехнопарка мы полностью подготовили цеха — два корпуса около 2 тысяч кв. м. На этой площадке скоро начнется производство БАДов — препаратов линейки «Диэнай», изотоника «Балион», — рассказал учредитель ООО «СФМ-Фарм» (входит в ГК «SFM») Андрей Бекарев. — Наш эксклюзивный продукт — лекарственный препарат тромбовазим — пока будет выпускаться на старой площадке, на заводе, расположенном на улице Софийской. Мы освобождаем линии под растущий спрос.

«Балион» — это солевые капсулы: набор солей и витаминов для ситуаций, связанных с тяжелыми физическими нагрузками, когда при большом потоотделении идет потеря солей. Он предназначен для компенсации ионного обмена в организме.

«Балион», который условно можно сравнить с изотоником, изначально предназначался для ОПК, испытан в боевых условиях, в том числе в жарких странах, а сейчас мы его планируем запускать в гражданский оборот, — говорит Бекарев.

Кроме того, на площадке будет размещено производство функционального питания для спецподразделений — СМП-17. «СФМ-Фарм» производит его уже около 8 лет, но в ограниченных количествах.

До сих пор практически весь объем этой продукции поступал по спецзаказу в региональный отдел спецназначения ФСБ, который ездил с ним в командировки. Небольшие партии уходили в другие регионы, а также на гражданский рынок. Мы увидели спрос со стороны гражданского населения (охотники, альпинисты, туристы) и сейчас хотим расширить и производство, и сбыт, — пояснил он.

По словам Бекарева, на новой площадке компания может выпускать сотни тонн продукции в год, но пока планирует работать от спроса.

Мы можем делать много, но этот продукт требуется в ограниченном количестве. Это не спортивное питание для «качков» (наработка мышечной массы), а точно подобранный состав для специальных подразделений в условиях рывковых ситуаций. Мы его разрабатывали для того, чтобы в течение 14 дней его употребления не только не возникало разрушения мышечных масс, но и полностью обеспечивалась энергетическая потребность организма при экстремальных нагрузках. Основное его преимущество — вес: суточная доза — это три брикета общим весом 480 граммов. Для сравнения, любой другой суточный пакет питания сегодня весит около 2 кг, — поясняет Андрей Бекарев.

Сейчас интерес к СМП-17 проявили спецподразделения из других регионов России, МЧС, альпинисты — есть потенциал для расширения продаж на гражданском рынке.

Еще одна новая разработка компании, которую планируется производить на участке в Кольцово, — «таблетки бодрости». Пока препарат находится на экспериментальной стадии.

Я очень негативно отношусь к тяжелым веществам, которым, на мой взгляд, является даже кофеин, так как при их применении у человека возникает тяжелое реактивное состояние. Мы стараемся подобрать такой состав, чтобы при необходимости человек мог не спать двое суток и находиться в хорошей работоспособности, а потом выходил из этого состояния без последствий. Для этого у нас есть очень серьезная научная база, позволяющая оценивать то, что мы создали, — говорит собеседник.

В перспективе, после того как все мощности на Софийской будут заполнены, ГК «SFM» планирует открыть в Кольцово и производство тромбовазима.

В строительство второй очереди из трех производственных корпусов площадью около 6 тысяч кв. м компания вложила более 600 млн рублей. Напомним, ранее на площадке Биотехнопарка компания уже построила здание лаборатории и центр электронно-лучевых технологий. Площадь действующего производства на Софийской составляет около 4000 кв. м (помещение в аренде. — ред.). На предприятии выпускается тромбовазим, БАДы линейки «Диэнай», напитки для здоровья, косметическая линия, приборы для здоровья (ионизаторы, стерилизаторы), здоровое и функциональное питание.

gmpnews