Woerwag Pharma локализовала производство магния оротата на площадях ПИК-ФармыWoerwag Pharma локализовала производство магния оротата на площадях ПИК-Фармы

Немецкая компания Woerwag Pharma и российская ПИК-ФАРМА объявили об успешном завершении процесса локализации в России и начале регулярного производства препарата Магнерот® (магния оротат) на производственных мощностях компании ООО ПИК-ФАРМА ЛЕК в Белгородской области.

Магнерот® – безрецептурный препарат из Германии, бренд компании Woerwag Pharma, который помогает российским пациентам более 20 лет. Магнерот® — препарат оротата магния, который применяется для коррекции состояний, вызванных дефицитом магния, в том числе во время беременности (по рекомендации врача), таких как раздражительность, утомляемость, нарушения сна, боли и спазмы мышц. Магнерот® уверенно вошел в практику врачей разных специализаций – гинекологов, терапевтов, неврологов, более того занимает лидирующие позиции у кардиологов в 2018 году среди препаратов магния.

Проект трансфера технологии производства реализован командой высококвалифицированных специалистов. Контроль качества выпускаемой продукции после переноса технологии будет осуществляться совместно специалистами Woerwag Pharma и ПИК-ФАРМА ЛЕК. Благодаря быстрому и качественному переносу производства Магнерота® на отечественную площадку удалось сохранить высокое качество продукции и необходимое количество препарата для пациентов.

Ольга Стрельцова, генеральный директор ООО «Вёрваг Фарма»:

«Запуск контрактного производства Магнерота® в России – важный шаг в развитии долгосрочных взаимовыгодных отношений. Мы рассматриваем российский рынок как один из приоритетных и стремимся формировать надежное партнерство с государством и локальными фармпроизводителями. Наш девиз — «Рядом с людьми. Для людей», и этот совместный проект определенно повысит доступность качественных лекарственных препаратов для улучшения качества жизни, что полностью соответствует нашей философии».

Презентацию производственного участка твердых лекарственных форм, на котором производится локализованный Магнерот® посетили представители администрации Белгородской области, Министерства промышленности и торговли РФ, Национальной Ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий, Представительства Woerwag Pharma в России, Управляющей компании ПИК-ФАРМА. Уровень реализации контрактного производства высоко оценил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Алехин Алексей Викторович.

Производственные мощности завода ПИК-ФАРМА ЛЕК позволяют выпускать более миллиона упаковок в год самой востребованной лекарственной формы препарата Магнерот®.

WOERWAG Pharma GmbH & Co. KG — международная фармацевтическая компания, основанная в Германии, которая специализируется на разработке биофакторов. Ассортимент продукции WOERWAG Pharma включает рецептурные лекарственные средства, безрецептурные лекарственные средства и биологически активные добавки. Лекарственные средства предназначены для лечения неврологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, осложнений диабета, способствуют укреплению женского здоровья и поддерживают иммунную систему.

Группа компаний ПИК-ФАРМА – российский фармацевтический холдинг полного цикла с 25-летней историей, осуществляющий разработку, регистрацию, производство, а также продажи и маркетинг твёрдых и нестерильных жидких форм. Кроме двух производственных площадок в России Группа ПИК-ФАРМА имеет R&D лабораторию для разработки готовых лекарственных форм, а также осуществляет собственный синтез стратегически важных активных фармацевтических ингредиентов. Группа ПИК-ФАРМА развивает свой продуктовый портфель в следующих терапевтических областях: неврология, гастроэнтерология, кардиология, педиатрия. В настоящее время пайп-лайн включает в себя 5 инновационных продуктов и генериков, которые должны выйти на рынок в 2020-х годах.

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