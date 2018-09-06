Первый в мире «керамический» коленный сустав будут делать в Новосибирске

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), «НЭВЗ-керамикс» и НИИТО им. Цивьяна подписали соглашение о разработке и производстве уникального протеза коленного сустава с использованием вкладок из высокопрочной керамики. Соглашение было подписано на международном форуме «Технопром-2018» в конце августа 2018.

Уникальность протеза заключается в использовании вкладышей из инновационной высокопрочной керамики, разработанной в НГТУ. Сейчас для производства протезов коленного сустава применяют в основном сплав титана и сверхмолекулярный полиэтилен, но эти материалы изнашиваются в течение 10—15 лет, и пациентам зачастую приходится делать дополнительную операцию по замене протеза. Протез на основе керамики будет в среднем служить вдвое дольше, чем традиционный.

Россия будет единственной страной, где освоена технология производства коленного сустава на основе керамики.

«Опыт одной из немецких компаний показал опасность изготовления важных элементов протеза коленного сустава на основе керамики. Керамика плохо переносит изгиб, зато прекрасно работает в условиях сжатия и трения. Наша задача была в том, чтобы полностью исключить изгибающие напряжения. Мы изменили характер работы протеза и добились высокой надежности», — рассказал ректор НГТУ и один из разработчиков протеза Анатолий Батаев.

Протез разработан командой механико-технологического факультета НГТУ. К концу 2018 года новосибирское предприятие «НЭВЗ-керамикс» изготовит пробные партии протеза, после чего начнутся его испытания в НИИТО им. Цивьяна. Несколько лет назад НГТУ, «НЭВЗ-креамикс» и НИИТО разработали и внедрили «керамический» протез тазобедренного сустава, с тех пор в России пациентам было установлено более 3 тысяч таких протезов. Потребность российского рынка в современных протезах коленного сустава оценивается в несколько тысяч в год.

gmpnews