Важной тенденцией развития российского фармритейла становится институт франчайзинга

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-2 квартала 2018 г.

Первое полугодие 2018 для российского фармритейла, с одной стороны, ознаменовалось некоторым восстановлением спроса, который хоть и не смог вывести сегмент из «красной зоны», но в целом к концу года обещает возврат к некоторому росту, если, конечно, не изменится макроэкономическая ситуация.

С другой, фармрозница с недоумением обнаружила очередную инициативу Минпромторга, которая напрямую касается возможностей будущего развития отрасли. Здесь стоит задаться вопросом, почему аспекты розничной продажи ЛП попали на страницы стратегии развития фармпрома. И, наверное, причины нужно искать в маркетинговых бонусах, которые в настоящее время формируют основную доходную статью большинства сетевых аптек. В самом факте которых не было бы ничего плохого, если бы не тенденция к росту стоимости услуг аптечных сетей, при объективном падении качества выполненной работы.

Производители эту проблему естественно понимают, кто-то из них пытается реагировать самостоятельно, а кто-то, вероятно, является сторонником системных преобразований, в т.ч. на уровне лоббирования своих интересов в профильном Министерстве.

Так же важной тенденцией развития российского фармритейла становится институт франчайзинга. Здесь отметилась «Ригла», интерес к данному инструменту развития проявляют и другие игроки российской фармрозницы. В частности, в прошлом году подобный проект анонсировали владельцы «еАптека», а уже в апреле текущего года о запуске совместного франчайзингового проекта заявили «Эркафарм» и воронежская «Фармия».

Правда, если для продавцов выгоды от такого сотрудничества очевидны, то для потенциальных покупателей франшизы они далеко не очевидны. Франчайзинговые проекты на российском фармрынке есть, но всех их объединяет нечто чуть большее, чем просто передача технологии ведения бизнеса и возможность использования известной торговой марки. Чаще всего к классической схеме добавляются вопросы дистрибуции, и оказания производителям маркетинговых услуг. Причём на этом рынке уже давно есть свои лидеры с работающими как часы бизнес-моделями.

ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 1-2 кв. 2018 г.

№ Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.07.2018 Доля на рынке, %, руб. ЛП не ЛП рынок в целом, без ЛЛО Классические аптечные сети 1 Ригла1 Москва 2 238 5,7 6,1 5,8 2 ГК Эркафарм Москва 1 222 5,5 6,1 5,6 3 Аптечная сеть 36,6 Москва 1 341 4,3 4,3 4,3 4 Планета Здоровья Пермь 1 562 3,3 2,3 3,1 5 Нео-Фарм Москва 522 3,2 2,0 3,0 6 Фармленд Уфа 1 052 2,1 2,3 2,2 7 Апрель1 Краснодар 1 044 1,8 2,5 2,0 8 Аптека-Таймер Пермь 700 1,7 1,5 1,7 9 Фармаимпекс1 Ижевск 753 1,6 2,8 1,9 10 Вита1 Самара 1 268 1,6 1,5 1,6 Аптечные сети смешанного типа 1 АСНА Москва 8 461 13,6 11,8 13,3 2 Имплозия1 Самара 3 428 3,7 4,0 3,8 3 Мелодия здоровья Новосибирск 2 181 3,2 3,8 3,3 4 ИРИС Москва 1 344 2,6 2,8 2,6 5 Идея1 С.-Петербург 232 0,8 1,3 0,9 6 Монастырев.рф Владивосток 47 0,5 0,8 0,6 7 Советская аптека Москва 269 0,2 0,4 0,3 Аптечные ассоциации2 1 ПроАптека Москва 4 932 6,2 3,2 5,6 2 МФО С.-Петербург 2 364 3,6 4,2 3,7 3 ВЕСНА С.-Петербург 1 102 1,4 1,9 1,5 4 Созвездие Москва 851 0,7 0,5 0,7 5 Парнас Москва 278 0,5 0,6 0,5 6 Аптечное партнерство Альянсфарма С.-Петербург 290 0,5 0,5 0,5 7 ФармХаб Москва 334 0,4 0,8 0,5 8 Надежда-Фарм Тамбов 173 0,3 0,2 0,3 9 А+1 Москва 141 0,1 0,1 0,1 Интернет проекты 1 Аптека.ру Новосибирск 15 113 0,6 1,6 0,8 2 Еаптека.ру1 Москва 58 0,2 0,1 0,2 3 Здравсити.ру1 Москва 12 543 0,1 0,2 0,1 1 — экспертная оценка

2 — позиции аптечных ассоциаций рассчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой. Данный рейтинг показывает долю рынка, занимаемого объединением аптечных сетей и единичных аптек Источник RNC Pharma®: Рейтинг российских аптечных сетей

gmpnews