На базе «Фармзащиты» создается производство фармсубстанций и готовых лекарств

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на строительство опытно-промышленного производства субстанций и готовых лекарственных форм лекарственных средств на Вашутинском шоссе в Химках», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Объект будет создан на базе Федерального государственного унитарного предприятия Научно-производственного центра «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России).

В рамках реализации проекта будут построены производственные помещения. Общая площадь всех объектов согласно проектной документации составит 5 170 кв.м. Объем инвестиций в строительство опытно-промышленного производственного комплекса составит более 680 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Таким образом, в региональной инфраструктуре по поддержке развития научных разработок и производства лекарственных средств и медизделий появится новый фармацевтический объект. «Во вновь создающемся предприятии будет открыто около 100 мест приложения труда», – подчеркнул министр Руслан Тагиев.

ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России является головной организацией в системе ФМБА России по разработке и производству современных высокоэффективных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения для защиты человека от влияния особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также для широкого медицинского применения.

gmpnews