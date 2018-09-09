Сразу несколько компаний планируют вывести на рынок «Единый номенклатурный справочник лекарств»

В 2018 г. сразу несколько IT-компаний работают над внедрением единого справочника лекарственных препаратов. Производители возлагают большие надежды на «Единый справочник-каталог лекарственных препаратов» (ЕСКЛП), который может быть интегрирован с Национальным каталогом товаров, разрабатываемым Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) при Ростехе.

Как сообщили «ФВ» в ЦРПТ, создается Национальный каталог товаров, который будет содержать достоверную, верифицированную информацию обо всех товарах на российском рынке. Сейчас в каталог интегрируются данные из информационных систем Роскачества, X5 Retail Group и других игроков. «Мы обсуждаем, в том числе и интеграцию с ЕСКЛП для синхронизации информации о лекарственных препаратах, которой смогут пользоваться все участники оборота. С технической точки зрения Национальный каталог готов к приему данных», — сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

В то же время, ИТ-компании, работающие на рынке фармы, также хотят предложить свои справочники и хранилища данных для сетей. Pharm-Portal и «Инфо-Аптека» ведут разработку этих продуктов. «Сейчас мы создаем единый номенклатурный справочник, в котором все данные по лекарствам будут приведены к единому стандарту, — говорит руководитель подразделения «Инфо-Аптеки» Константин Лукашевский. — Актуальность такого справочника обусловлена тем, что все чаще необходимо интегрировать наше ПО с различными внешними сервисами, веб-интеграторами или мобильными приложениями. А сделать это возможно только на едином номенклатурном каталоге».

Pharm-Portal создает «Единый номенклатурный реестр ЛС», в который будет входить сервис «Pharm-PIM». «На сегодня все пользуются по отдельности базой ГРЛС, Росздравнадзора с отзывными мероприятиями, перечень ЖНВЛП с ценами и наценками, а также базой декларации ФСА. Мы создадим единую инфосистему, которая облегчит получение необходимой информации для компаний и упростит интеграцию, — поясняет коммерческий директор Pharm-Portal Александр Кулягин. — Мы не занимаемся их модификацией, но проводим унификацию и нормализацию информации, чтобы компаниям было удобно работать. Доступ к этой системе будет свободным. Сервис «Pharm-PIM» приобретет особую актуальность, когда будет разрешена онлайн продажа ЛС».

Сегодня более 90% компаний вручную вводят часть данных о препаратах. Такой подход ухудшает категорийное управление ассортиментной матрицей. Сказывается и неэффективное разделение на категории большинства аптечных номенклатурных справочников. Как правило, это общий список товарных позиций, разбитый на несвязанные классификационные признаки: лекарственные средства, нелекарственные средства, инъекционные формы, ЖНВЛП. Либо это разделение по ATX-классификации.

«Справочник товаров в сети достаточно велик, а отсутствие деления на группы не позволяет дифференцированно управлять ассортиментом, — уверен управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский. — Поэтому желательно, чтобы деление справочника проходило по разным классификационным признакам. Например: потребительская группа, экономическая группа, рейтинговый анализ. Один и тот же товар будет принадлежать к разным группам в разных разделах справочника. Это лучше, чем вертикально-иерархический справочник, который объединит все эти группы воедино».

Некоторые аптечные ассоциации создали свой продукт на базе справочника для взаимодействия с сетями-партнерами. «Наш справочник используется для управления ассортиментом, поскольку состоит из кластеров. Он является ядром для анализа доходности по приведенной марже (бэк- и фронт), — рассказывает Александр Кондратьев, управляющий партнер АСНА. — Справочник является главной базой ассортимента со всеми атрибутами. При этом, для формирования программ продвижения мы создали отдельный инструмент, который называется «Маркетинговый блок». В нем мы создаём отдельные маркетинговые мероприятия, Бренды лидеры, приоритетные товары, новинки, обязательная матрица. Движение товара, которое ежедневно поступает к нам из всех аптек АСНА, является ядром для аналитического блока. С его помощью мы оцениваем экономическую эффективность маркетинговых мероприятий, и проводим анализ товарных категорий при выборе приоритетных продуктов в категориях».

Несколько десятилетий фармрынок существует без единого номенклатурного справочника, в то время как он присутствует даже на Украине. Примечательно, что все эти годы рынок признает актуальность и востребованность единого справочника.

Денис Кунгуров

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