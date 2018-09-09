Информация о патентах станет обязательной при регистрации лекарств

Минздрав уведомил о начале разработки проекта закона о внесении изменений в ФЗ «Об обращении лекарственных средств», касающихся информации об интеллектуальных правах на лекарство при регистрации лекарственного средства.

Как говорится на портале regulation.gov.ru, поправки разрабатываются во исполнение ст.7 Соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС. Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств ЕАЭС предусматривают, что при регистрации лекарственных препаратов должны быть предоставлены сведения о наличии интеллектуальных прав на лекарственный препарат охраняемых патентами, действующими на территории государства-члена Евразийского экономического союза.

«В этой связи целесообразно внесение изменений в ФЗ «Об обращение лекарственных средств», предусматривающих при осуществлении государственной регистрации лекарственных препаратов предоставление заявителем информации о существующей охране интеллектуальных прав на заявляемый лекарственный препарат, а также подтверждающей, что регистрации лекарственного препарата не нарушает прав третьих лиц на интеллектуальную собственность», — сообщает разработчик нормативного акта.

Общественное обсуждение намерения разработки поправок продлится до 21 сентября 2018 г.

Елена Калиновская

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