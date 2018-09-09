К команде «Нанолек» присоединился Максим Стецюк

Первым заместителем генерального директора компании «Нанолек» назначен Максим Стецюк. Он приступил к своим обязанностям 1 августа.

В зоне ответственности г-на Стецюка широкий круг задач: управление партнерскими проектами, вывод новых препаратов на рынок, продажи, маркетинг и регуляторные аспекты бизнеса.

«Я рад, что оказался в такой динамично развивающейся компании, это безусловно вызов для меня. Чем сложнее задача, тем интереснее результат в который хочу вкладывать свои усилия и опыт», — прокомментировал свое назначение Максим Стецюк.

Максим Стецюк имеет более чем 20 летний опыт работы в фармацевтике. Начинал карьеру в таких международных фармацевтических компаниях, как Eli Lilly и Abbott, занимался развитием бизнеса и внешних рынков в компании «Фармстандарт», возглавлял направление вакцин в компании «Петровакс Фарм».

Елена Григорьева

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