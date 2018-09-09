Алтайский край: жалоб на лекарственное обеспечение стало в 2,4 раза больше

Управление Росздравнадзора по Алтайскому краю проведет комплексную проверку работы регионального Минздрава. Она вызвана, в частности, возросшим числом жалоб на нехватку льготных препаратов: в 2017 г их зафиксировано в 2,4 раза больше, чем в 2016 г.

Итоги ревизионных мероприятий будут озвучены после 21 сентября, сообщил глава ведомства Владимир Трешутин. Он также направил письмо врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко о необходимости срочной корректировки работы системы здравоохранения.

По общему количеству жалоб от населения на организацию медицинской помощи и лекарственное обеспечение Алтайский край вышел на 4-е место по РФ, уступив лишь Москве, Московской области и Калининграду. «Есть вопросы к организации программного обеспечения. Сегодня XXI век. Мы видели в Тюмени (в июле в городе проходила коллегия Росздравнадзора РФ — Прим. ред.), как фельдшер выписывает льготный препарат пациенту. Спросили, можем ли мы посмотреть, есть ли препарат в аптеке. Он посмотрел в привязке к месту жительства пациента. Спросили про резерв. Он проверил, есть ли лекарства на складе, – рассказал Владимир Трешутин. –У нас такого нет. Вернее, есть только на словах. В ряде районов программы должны работать, но врачи не умеют ими пользоваться».

Руководитель регионального Росздравнадзора отметил, что аптек в крае достаточно: при среднероссийском показателе одна аптека на 1200 человек, в регионе одна аптека приходится на 1000 человек. Проблемы, по словам Владимира Трешутина, есть и на местах, и в Минздраве. Так, в крае не зафиксирован отложенный спрос на льготные препараты. «Таких вопиющих вещей не должно быть. Мы начали наказывать за это аптеки, составлять протоколы, выдавать предписания Минздраву. Ведь все должно быть спрогнозировано. Больных с каждым годом не становится меньше, идет прирост заболеваемости, их будет, как минимум, на 5-7% больше. И лекарства не подешевеют, поэтому нужно закладывать больше средств в бюджете», – отметил он.

Еще в мае начальник Управления контроля за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения Росздравнадзора Виктор Фисенко назвал Алтайский край в числе субъектов, снизивших в 2017 г затраты на лекобеспечение более чем на 10%.

Ольга Коберник

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