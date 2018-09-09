Оксана Монж возглавила Sanofi в евразийском регионе

Оксана Монж назначена на должность генерального директора компании Sanofi («Санофи») в странах евразийского региона. Кадровые перемены произошли после перехода прежнего руководителя Наиры Адамян на работу в штаб-квартире Sanofi в Париже.

Оксана Монж будет отвечать за реализацию бизнес-стратегии Sanofi в регионе, а также дальнейшую трансформацию операционной модели компании в условиях вызовов внешней среды с фокусом на инновационные подходы в работе.

Оксана имеет инженерное образование и степень МБА бизнес-школы в Крэнфилде, Великобритания. Свою карьеру в фармацевтической отрасли она начала в 2001 г. в компании Eli Lilly в Великобритании. В течение следующих 13 лет в Eli Lilly она занимала различные позиции с возрастающей зоной ответственности.

В 2014 г. Оксана присоединилась к команде Sanofi в роли директора бизнес-подразделения эндокринных препаратов в России. В 2016 г. Оксана была назначена генеральным менеджером бизнес-подразделения рецептурных препаратов в России и Беларуси.

Елена Калиновская

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