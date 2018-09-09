Наира Адамян покидает Россию

Компания Sanofi объявила о переходе Наиры Адамян на работу в штаб-квартиру Sanofi в Париже.

Наира Адамян начала свою карьеру в фармацевтической индустрии в компании Janssen («Янссен»), подразделении фармацевтических товаров Johnson & Johnson («Джонсон и Джонсон»), в 1997 г. в качестве медицинского представителя. На протяжении многих лет она демонстрировала впечатляющие результаты и осуществила стремительный карьерный рост, последовательно занимая позиции менеджера по продукту, менеджера терапевтической группы, а затем руководителя отдела.

В 2004 г. Наира вступила в должность исполнительного директора по фармакоэкономике и ценовой политике компании Janssen, параллельно возглавляя отдел по работе с госпитальными программами. В феврале 2006 г. Наира вступила в должность генерального директора Janssen в России, а с 1 января 2010 г. возглавила весь регион, включая страны СНГ. В мае, 2013 г. в качестве Управляющего директора по России и странам СНГ она вошла в состав Совета директоров региона EMEA.

До октября 2015 г. Наира Адамян возглавляла Johnson & Johnson в России, куда входят все три сектора компании. В октябре 2015 г. Наира Адамян назначена на должность генерального директора Sanofi («Санофи») в странах евразийского региона.

Елена Калиновская

pharmvestnik