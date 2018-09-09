Marathon Group объявила о назначении Максима Лепёхина управляющим директором по юридическим вопросам

В его зону ответственности будет входить организация правового обеспечения всех проектов Группы, сообщает пресс-служба Marathon Group.

«Юридическое сопровождение бизнеса — одна из важнейших сфер. Уверен, что огромный опыт и компетенции Максима усилят нашу команду», — говорит Президент Marathon Group Александр Винокуров.

С 2016 г. Максим Лепёхин занимал должность директора по правовым вопросам А1. Ранее возглавлял юридическую службу в крупнейшем операторе контейнерных терминалов в России — в Группе Global Ports. В 2004-2008 гг. работал в корпоративной практике юридической фирмы Clifford Chance на позиции associate с фокусом на проектах в области M&A, создания СП и рынков капитала.

В 2005 г. Максим окончил Московский Государственный Институт Международных Отношений по специализации «гражданское и международное и частное право».

Елена Григорьева

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