Американские больницы создают собственную дженериковую компанию

Целый ряд ведущих американских больничных сетей объявил о создании некоммерческой дженериковой компании, задачей которой является обеспечение доступа пациентов к недорогим качественным препаратам, сообщает USA Today.

Курировать компанию, получившую название Civica Rx будут семь больничных сетей, представляющих около 500 американских больниц. Это Catholic Health Initiatives, HCA Healthcare, Intermountain Healthcare, Mayo Clinic, Providence St. Joseph Health, SSM Health и Trinity Health. Кроме того, еще более 120 больничных объединений, представляющих треть американских больниц, выразили интерес к проекту или намерение участвовать в нем.

Руководить компанией на бесплатной основе будет ветеран фармотрасли Мартин ван Триест, ранее занимавший должность директора по качеству компании Amgen («Амджен»).

Свой бизнес Civica Rx начнет с производства 14 наименований ЛП, наиболее часто применяющихся в больницах. По прогнозам компании, первые препараты станут доступны уже в начале 2019 г.

Илья Дугин

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