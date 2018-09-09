Teva прекращает разработку laquinimod

В компании Teva Pharmaceutical Industries («Тева Фармасьютикал Индастриз») решили не продолжать разработку препарата laquinimod; права на препарат возвращены шведской группе Active Biotech («Эктив Байотек»), сообщает PharmaTimes.

Данное решение принято по результатам клинического исследования II фазы LEGATO-HD, в котором оценивали безопасность и эффективность laquinimod для лечения болезни Хантингтона (Гентинтона), и в котором не удалось достичь первичной конечной точки – изменения по сравнению с исходным уровнем после 12 мес. лечения.

В компании Active Biotech отметили и положительные результаты исследования: была достигнута вторичная конечная точка – уменьшение атрофии мозга, а также отсутствовали неожиданные проблемы безопасности.

Права на разработку и коммерциализацию laquinimod принадлежали Teva с 2004 г.

Татьяна Кублицкая

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