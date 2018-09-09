Мошенники торговали медицинскими приборами втридорога якобы от лица государства

Свердловский районный суд Перми вынес обвинительный приговор по делу, предварительное следствие по которому длилось свыше трех лет.

На скамье подсудимых оказались 30 человек, которых признали виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. Жертвами группы были, в основном, пожилые граждане, лишившиеся без малого 20 млн руб.

С 2011 года по август 2013 года предприимчивые граждане, некоторые из которых уже были ранее судимы, в том числе за квартирные кражи и убийство, организовали ООО «Издательский дом «Пермский край». Представляясь государственными служащими, они предлагали доверчивым пенсионерам приобрести домашние медицинские приборы по льготной цене в рамках федеральной госпрограммы оздоровления нации. Для этого они ходили по домам, размещали рекламу в Интернете. Как сообщили в прокуратуре края, подсудимые были настолько убедительны, что более тысячи человек расстались с деньгами в обмен на полезные приборы.

На самом деле, ценники «издателей» на слуховые, физиотерапевтические и прочие аппараты, которые можно приобрести в магазинах медтехники и аптеках, были выше розничных примерно в восемь раз.

Вердикт большинству членов организованной группы: тюремные сроки от 1 года до 3 лет. Шестнадцать подсудимых отделались условным осуждением.

Приговор в законную силу не вступил.

Екатерина Погонцева

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