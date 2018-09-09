Больше половины прибыли «Нижегородская областная фармация» перечислила в бюджет региона

Контрольно-счетная палата Нижегородской области проверила исполнение регионального бюджета в первом полугодии 2018 г. Из отчета следует, что значительная часть средств в казну поступила от ГП «Нижегородская областная фармация» по итогам работы в 2017 году. Организация перечислила 54 млн руб. тогда как ее чистая прибыль составила 108 млн руб.

Фармацевтическая компания является одним из немногих эффективных госпредприятий региона. Немало организаций государственной формы собственности избавлены от необходимости перечислять часть прибыли в областной бюджет из-за наличия убытков, введения в отношении них процедуры банкротства.

Добавим, что в начале этого года областная Контрольно-счетная палата провела проверку деятельности ГП «Нижегородская областная фармация» в 2016-2017 годах. Согласно ее результатам, дебиторская задолженность компании за два года увеличилась почти на 90% и на начало текущего года превысила 810 млн руб., в том числе 605 млн – просроченная. Причина банальна — рост долгов государственных ЛПУ по договорам поставки медикаментов.

Екатерина Погонцева

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