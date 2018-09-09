Минздрав подал 11 исков к АО «Р-Фарм»

Согласно Картотеке арбитражных дел, 5 сентября 2018 г. «Р-Фарм» предъявлено 11 исков на сумму 118,72 млн руб.

В «Р-Фарм» пояснили, что речь идёт о взыскании неустойки по госконтрактам поставок лекарств.

Интересно, что в Картотеке арбитражных дел по одному из исков размер претензий составляет 3,5 млрд руб. Однако в компании утверждают, что это опечатка.

В июне ФАС 18 возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В деле фигурируют «Р-Фарм» и Минздрав. ФАС подозревает их в сговоре.

А в марте 2018 г. появилась информация о подозрениях ФАС в сговоре «Р-Фарм» и Минздрава. Речь шла о закупках антиретровирусных препаратов, когда поставщик — «Р-Фарм» — якобы нарушал сроки поставки, а Минздрав никак не реагировал на это.

«Контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе. В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании «Р-Фарм», как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции. Соответствующая информация также направлялась в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», – поясняли тогда в Минздраве.

Елена Калиновская

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