Узбекистан зовет российскую фарму на локализацию

Сегодня в компании «Интерлек» состоялась встреча главы Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Республики Узбекистан с российскими фармпроизводителями.

В ходе делового общения, в котором приняли участие представители компаний «Сотекс», «Нанолек», «Валента Фарм», «Дальхимфарм» и др., руководитель Агентства по развитию фармотрасли при Минздраве Узбекистана Азиз Абдуллаев рассказал о привлекательности и перспективности инвестиций в фармотрасль Республики.

В частности, он пояснил, что в настоящий момент Республика уделяет огромное внимание развитию фармацевтической отрасли. Пересмотрен и утвержден список социально-значимых препаратов (в России — это список ЖНВЛП). В стадии разработки документ, в котором будут прописаны преференции для локальных производителей.

Ситуация с лекарственным обеспечением в Республике непростая. Как пояснил Азиз Абдуллаев, главная цель руководства Узбекистана снизить долю импорта, сделав акцент на локализацию фармпредприятий.

В Республике создано 7 фармзон, где уже работают 152 предприятия. Кроме того работает около 700 дистрибьюторов и 10 тыс. аптек. Тем не менее, закрыты далеко не все потребности по ЛП. Открытой остается ниша противотуберкулезных ЛП, остро стоит вопрос с вакцинами.

«У страны много планов, нужны инвестиции. Если есть возможность локализовать производство, мы окажем поддержку», — заявил Азиз Абдуллаев.

По его словам, в настоящий момент активный интерес к развитию фармпроизводства в Узбекистане проявляют китайские, индийские и корейские компании.

Ценового регулирования ЛП в Республике нет, закупки децентрализованы — ЛПУ самостоятельно закупают препараты на бирже. Однако в ближайшей перспективе Узбекистан планирует расширение списка социально-значимых лекарств с введением ценового регулирования.

По словам Азиза Абдуллаева, Республика весьма привлекательна для фармбизнеса — дешевая рабочая сила, газ, свет, земля. «Тот кто понимает, уже инвестирует в Узбекистан», — заявил он.

В свою очередь, российских производителей интересовали вопросы, связанные с процедурой регистрации ЛС, а также возможности экспорта.

Азиз Абдуллаев заверил представителей российских компаний, что в случае заинтересованности в локализации производств на территории Узбекистана, им будет оказана поддержка.

«Сейчас рынок Средней Азии полностью свободен. Приходите сейчас, пока есть такая возможность», — призвал Азиз Абдуллаев.

Вполне возможно, что в ближайшее время между российскими компаниями и Агентством по развитию фармацевтической отрасли будет подписан меморандум о намерениях развивать совместные проекты.

Оксана Баранова

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