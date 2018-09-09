Герман Клименко будет преподавать в Сеченовском университете

Бывший советник президента РФ по интернету Герман Клименко стал старшим преподавателем кафедры информационных и интернет-технологий Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

Он рассказал «ФВ», что кафедра создана в конце 2016 г. Партнером по ее открытию стал Институт развития интернета (ИРИ), председателем совета которого до декабря 2017 г. был Герман Клименко.

У него два высших образования — экономическое и инженерное, и есть преподавательский опыт. Он читал лекции в ВШЭ, МГУ, Сколково и региональных вузах об интернет-технологиях и о том, как они меняют классические отрасли экономики.

«Необходимость создания кафедры информационных и интернет-технологий в Сеченовском университете была продиктована необходимостью вовлечения врачей в построение современных программных комплексов с использованием искусственного интеллекта и нейронных сетей. Без понимания врачами как устроены современные технологии, крайне трудно создать эффективные программно-аппаратные комплексы для врачей.Таким образом, я пытаюсь построить мостик между индустрией интернета и врачами», — пояснил Герман Клименко.

Елена Калиновская

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