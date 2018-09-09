ГК «Ренова» займется выпуском деталей для кардиостимуляторов

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ, входит в ГК «Ренова») в 2019 году намерен выпускать высокоточные детали для кардиостимуляторов из титана, стали, платины и иридия – всего около 140 наименований. Мощность производства составит 300 тысяч изделий в год, объем инвестиций оценивается не менее чем в 16 млн рублей.

«В 2015 году к нам обратился Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева с просьбой развить эту тематику на российском рынке. С этого года начались поставки пробных партий, отработка технологий», – рассказал начальник отдела маркетинга и рекламы завода Марк Вислинский. По его словам, в основном предприятие будет производить детали, которые невозможно сделать вручную – например, спираль из сплава платины и иридия, которая вставляется в мышцу и взаимодействует непосредственно с сердцем.

Объем инвестиций в проект не раскрывается, однако известно, что предприятие приобрело южнокорейские станок для выпуска высокоточной продукции стоимостью 200 тысяч евро (более 16 млн рублей). Предполагается, что промышленные поставки начнутся уже в 2019 году.

Готовую продукцию завод будет отгружать на предприятия, производящие кардиостимуляторы. ЕЗ ОМЦ уже заключил договоры с тремя компаниями в Москве и одним заводом в Ижевске. В настоящее время предприятия вынуждены закупать необходимые медизделия за рубежом.

ЕЗ ОЦМ занимается обработкой изделий из драгоценных металлов, входит в группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. По данным системы СПАРК-Интерфакс, АО «ЕЗ ОЦМ» на 96% принадлежит ГК «Ренова», еще 4% владеет Сергей Медведев. В 2017 году компания выручила 13,84 млрд рублей, чистый убыток составил 2,08 млрд рублей.

Источник: ТАСС

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