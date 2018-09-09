Удмуртская «Фармация» поставляла лекарства в больницу с двойной наценкой

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Удмуртской Республики уличило ГУП УР «Фармация» в нарушении закона «О защите конкуренции»: предприятие одновременно применяло оптовую и розничную надбавку при поставке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в ижевскую городскую больницу.

На действия «Фармации» в УФАС пожаловалась городская клиническая больница №6 Минздрава Удмуртии. В медучреждении заметили, что «Фармация» нарушает законодательство в применении цен на препараты из перечня ЖНВЛП.

УФАС признала «Фармацию» нарушившей п. 10 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением путем нарушения порядка ценообразования). Компания не должна была применять розничную надбавку, потому что с больницей №6 заключены договоры поставки, а не розничной купли-продажи. А медучреждениям лекарства могут поставлять только производители или организации оптовой торговли. Предприятию выдано предписание.

Ранее УФАС выявило картельный сговор между Минздравом региона, ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и ГУП УР «Фармация».

За месяц до того, как УФАС выявило сговор, экс-руководители данных предприятий – Иван Алабужев (ГУП «Аптеки Удмуртии») и Алексей Мерзляков (ГУП «Фармация») – были уволены из-за выявленных в ходе проверок финансовых нарушений на общую сумму 700 млн рублей. На их место была назначена бывший руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Анастасия Муталенко. Она стала антикризисным менеджером обеих организаций. Ее задачей стала остановка всех процессов, связанных с преднамеренным банкротством. По словам главы республики Александра Бречалова, она справилась с этой задачей.

В октябре 2017 года Муталенко стала заместителем председателя правительства Удмуртии, предприятия возглавил Константин Егоров.

Источник: УФАС по Удмуртской Республике

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