УФАС: применение одновременно розничной и оптовой надбавки поставщиком ЛС нарушает закон

Удмуртское УФАС признало, что в действиях ГУП УР «Фармация» имеются все признаки злоупотребления доминирующим положением. На нарушение предприятием установленного порядка ценообразования пожаловалась Городская клиническая больница №6 республиканского Минздрава в Ижевске.

Согласно приказу регионального Минздрава от 2010 года ГУП УР «Фармация» является уполномоченной организацией по распределению наркотических средств и психотропных веществ, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории республики. Анализ состояния конкуренции на рынках реализации и отпуска наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров в Удмуртской Республике в 2017 году показал, что ГУП УР «Фармация» занимает на нем доминирующее положение в границах города Ижевска с долей 100%.

Между тем, ГКБ №6 Ижевска столкнулась с тем, что данное предприятие не участвует в конкурентных закупках и отказывается заключить договора по оптовой отпускной цене за единицу лекарственного препарата. В своем заявлении в территориальный орган УФАС ЛПУ привело данные по нескольким своим несостоявшимся аукционам по закупке «наркотики», на которые не было подано ни одной заявки.

После того, как торги не состоялись, медицинская организация направила обращение в ГУП о намерении заключить договора в соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ по цене, рассчитанной с применением тарифного метода, поскольку препараты входят в реестр ЖНВЛП. ГУП УР «Фармация» ответило отказом и предложило подписать соглашение в своей редакции, указав, что цены в 2018 году будут формироваться индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из цен производителей или поставщиков. В медицинскую организацию также было направило коммерческое предложение, в котором цены за единицу товара на лекарственные препараты, включенные в ЖНВЛП, были указаны с применением оптовой и розничной торговой надбавки. Оказывать медицинскую помощь в отсутствие лекарств больница не может, поэтому ей ничего не оставалось делать, как согласиться на такие условия. Однако параллельно ЛПУ обратилось в УФАС с просьбой разобраться в этой ситуации.

5 сентября антимонопольный орган признал правоту больницы: поставка лекарственных препаратов в медицинскую организацию является оптовой деятельностью. Стало быть, договоры должны заключаться по ценам, к которым применены только оптовые надбавки.

Действия ГУП УР «Фармация» содержат признаки нарушения пункта 10 части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» и ущемляет интересы не только ЛПУ, но и неопределенного круга потребителей – конечных получателей ЛС. Комиссия УФАС приняла решение выдать «Фармации» предписание о недопущении действий, которые могут привести к ограничению, устранению конкуренции и нарушению антимонопольного законодательства.

Екатерина Погонцева

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