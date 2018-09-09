«Полисан» намерен приобрести земельный участок рядом с действующим предприятием

Научно-технологическая фармацевтическая фирма (НТФФ) «Полисан» пополняет земельный актив в Петербурге. Компания намерена приобрести участок на улице Фучика, расположенный рядом с действующим предприятием.

«Полисан» подал заявку на участие в торгах по продаже имущества (земельный участок и расположенные на нем нежилые здания) банкротящейся компании ОАО «Научно-исследовательское проектно-конструкторское предприятие «Терминал».

Участок площадью в 6,4 га предназначен для размещения промышленных объектов и находится в долевой собственности. По данным СМИ, 5,7 га принадлежит «Терминалу», остальная часть — Сбербанку. Доля, принадлежащая банку, на торги не выставлялась. Начальная стоимость имущества была оценена в 1 млрд руб.

Как следует из информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, торги по продаже имущества «Терминала» не состоялись, поскольку была подана только одна заявка — от НТФФ «Полисан». Однако, «Полисан» на правах единственного участника может заключить договор купли-продажи по стартовой цене.

В самой компании подтвердили факт участия в торгах.

В настоящее время «Полисан» модернизирует производственные мощности завода. Компания также возводит третью очередь производства (объем инвестиций в проект составляет 4,5 млрд руб.). После запуска новых линий производственная мощность предприятия должна вырасти более чем в три раза — до миллиарда таблеток в год. Завершить проект планируется в 2019 году.

ИСТОЧНИК: РБК

gmpnews