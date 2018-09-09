Тюменский химфармзавод проводит второй этап технического переоснащения предприятия

Завершен первый этап проекта по техническому переоснащению Тюменского химико-фармацевтического завода: проведена реконструкция склада готовой продукции площадью 243 кв.м в соответствии с действующими нормативами хранения и реализации лекарственных средств.

Активно ведётся реализация второго этапа инвестиционного проекта по техническому переоснащению производственного корпуса в соответствии с международными стандартами GMP. После переоснащения производственная мощность корпуса составит 300 млн таблеток, 40 млн капсул и 8 млн пакетов-саше в год.

Третьим этапом проекта предусмотрено строительство в 2017-2020 гг второго нового корпуса площадью 1 300 кв. м по производству твёрдых и жидких лекарственных форм в соответствии с требованиями GMP мощностью 350 млн таблеток и 12 млн флаконов в год.

Сегодня предприятие производит более 25 наименований лекарственных средств и осуществляет поставки продукции по всей России, включая лечебные учреждения и аптечные сети Тюменской области, а также в страны СНГ – Казахстан, Киргизию. Проект реализуется при поддержке Правительства Тюменской области.

gmpnews