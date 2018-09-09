Mylan приобрела у Novartis права на препараты для лечения кистозного фиброза

Компания Mylan объявила о заключении соглашения с Novartis о приобретении мировых прав на коммерциализацию продуктов Novartis для лечения кистозного фиброза TOBI Podhaler (ингаляционный порошок тобрамицина) и TOBI (раствор тобрамицина для ингаляций). Сумма сделки составила 463 млн долларов США.

Mylan рассчитывает заплатить приблизительно 240 млн долларов от общей стоимости в 2018 году. Mylan заявила, что сделка будет способствовать дальнейшему укреплению портфеля респираторных препаратов компании в США, Европе и на других глобальных рынках.

Данная сделка входит в число недавних транзакций Novartis, включая продажу в сентябре 2018 года портфеля американских активов подразделения Sandoz в сфере генериков и дерматологических препаратов в твердой лекарственной форме для перорального применения за $900 млн индийской фармацевтической компании Aurobindo Pharma.

Представители Novartis отметили, что продажа данных активов связана с намерением компании сконцентрироваться на более перспективных направлениях бизнеса с учетом ценового давления под которое попало подразделение Sandoz.

ИСТОЧНИК: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ КАЗАХСТАНА

gmpnews