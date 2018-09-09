«Вектор-Биальгам» планирует около 15% своей продукции направлять на экспорт

«Вектор-БиАльгам» осваивает западные рынки через румынского партнера. Сухими, а также жидкими формами лакто- и бифидосодержащих препаратов новосибирских разработчиков заинтересовались зарубежные компании.

В июне 2018 года мы планировали запустить линию по производству инъекционных препаратов общей мощностью 22 млн доз и площадку по выпуску сухих форм лакто- и бифидосодержащих препаратов в статусе фармпрепаратов мощностью 10 млн доз, но поставщики задержали поставку оборудования. Потом возникли сложности с приездом наладчиков. Дело в том, что это оборудование разрабатывалось специально под нас — с использованием новых технологий — и является уникальным. В течение 10 лет эту линию не нужно будет модернизировать. Производитель хочет отладить ее и запустить, чтобы на нашем примере показать другим клиентам свои новые возможности, но из-за санкций возникли сложности с ввозом в Россию наладочного оборудования, — рассказал генеральный директор АО «Вектор-БиАльгам» Леонид Никулин.

Общая задержка в реализации проекта составила около 4 месяцев. Запуск производства планируется в октябре. Напомним, новый производственный корпус компании площадью 7000 кв. м находится на производственной площадке ГНЦВБ «Вектор».

Сегодня мы наладили и запустили линию водоподготовки инъекционной воды. Линии розлива, упаковки, в том числе блистер-упаковки, пока находятся в процессе наладки, — уточнил Никулин. — При запуске проекта мы рассчитывали на другие объемы выпуска продукции, поэтому сейчас работаем с большой нагрузкой на имеющихся мощностях, выполняя новые заказы.

Несмотря на возникшие сложности с инвестпроектом, «Вектор-БиАльгам» наращивает свое присутствие не только на российском рынке, но и за рубежом.

Уже год мы работаем через партнера в Румынии — с крупной компанией Prolife group s.r.l. Мы поставляем нашу продукцию: сухие и жидкие формы лакто- и бифидосодержащих препаратов. Партнер сам решает вопросы с надзорными структурами ЕС, получает необходимые сертификаты, формирует сбытовую сеть. Продажи он ведет под нашим брэндом, — поясняет Леонид Никулин. — Сейчас партнер начинает осваивать рынок Болгарии и Польши. Полностью технологическими процессами ему самостоятельно заниматься пока не выгодно. Для этого нужен стаж продаж готовой продукции минимум год-два. Потом они смогут выходить на центральную лабораторию своей страны с запросом о создании производства в Румынии.

Также крупным партнером новосибирской компании по экспорту в страны Таможенного союза выступает Казахстан.

Сегодня на экспорт «Вектор-БиАльгам» планирует поставлять сухие формы лакто- и бифидосодержащих препаратов на сумму около 300-400 тысяч евро в месяц. Если ими заинтересуются Польша и Болгария, то поставки вырастут до 1,5 млн евро. Румынские партнеры новосибирцев уверены, что смогут должным образом подготовить рынок.

Сухими препаратами «Вектор-БиАльгам» заинтересовались и в Израиле. Никулин пояснил, что после выставки в Тель-Авиве на румынских коллег, а затем и на новосибирцев вышли представители местного бизнеса. Они заявили, что хотели бы выпускать продукцию в Израиле для арабских стран.

Израильтяне хотят именно купить нашу технологию. Пока сложно сказать, как будет развиваться этот проект. Около 15 лет назад мы уже проводили переговоры с потенциальными партнерами из этой страны. Даже на высшем уровне были достигнуты соглашения о запуске совместного производства, но потом все сорвалось. Возможно, потому, что речь шла о жидкой форме препарата. Сейчас через румын мы показали им сухие формы. Они больше устраивают израильтян с точки зрения температуры хранения. Надеюсь, в этот раз все получится, — не исключает Леонид Никулин.

В портфеле «Вектор-БиАльгам» — сотрудничество с китайскими партнерами, но после отработки технологии компания из КНР стала выпускать собственные препараты, без участия новосибирцев.

Проект новосибирской компании «по созданию участка розлива инъекционных препаратов в соответствии с требованиями GMP» входит в состав флагманского проекта программы реиндустриализации экономики Новосибирской области «БиофармПолис». Общий объем инвестиций — около 320 млн рублей. Инвестиционную фазу компания планировала завершить к 2018 году. Около 15% продукции будет направляться на экспорт. Сегодня на экспорт из РФ в целом поставляются жидкие формы инновационных препаратов на сумму около 3 млн евро.

gmpnews