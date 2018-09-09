В Подольске запущено производство четырехвалентной вакцины против гриппа

«Это очень важный проект, запуск продукта, который будет полностью российским», — заявил председатель совета директоров компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов на церемонии запуска, передает ТАСС. Он выразил уверенность, что отечественная вакцина составит достойную конкуренцию зарубежным аналогам, и отметил, что ранее такие четырехвалентные зарубежные вакцины в России не применялись.

По данным компании «Петровакс Фарм», вакцина зарегистрирована в 2018 году и стала первой в России четырехвалентной вакциной для профилактики гриппа — она защищает от двух вирусов гриппа А (H1N1 и H3N2), а также от вирусов гриппа B двух линий.

В церемонии запуска также приняли участие генеральный директор и председатель правления группы «Интеррос» Алексей Башкиров, вице-президент по производственной деятельности и качеству «Петровакс Фарм» Павел Носырев, первый заместитель главы городского округа Подольск Виктор Чуб, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

«Я как член комитета Госдумы по охране здоровья хочу сказать, что это очень важно для всех людей в Российской Федерации. Это очень важно, если определенная часть людей получила профилактику, и нет осложнений после гриппа или же пневмококковой инфекции. <…> Мы надеемся, что все регионы откликнутся на этот препарат, нужный здравоохранению», — сказала Санина.

На церемонии также презентовали новую, третью по счету, производственную линию «Петровакс Фарм», в которую, по данным компании, было инвестировано около 1 млрд рублей. Новая линия позволит в семь раз увеличить производство таблеток на предприятии, также в четыре раза вырастет производство суппозиториев, в 2,5 раза — производство субстанций. По данным «Петровакс Фарм», с запуском третьей линии появилось 70 новых рабочих мест.

gmpnews