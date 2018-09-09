Novartis предложила цену на Тайверб, которая устроила ФАС

Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней включила применяемый в терапии рака молочной железы препарат лапатиниб (Тайверб от Novartis) в список ЖНВЛП. Novartis предложила цену, которая устроила ФАС. Этим решением регулятора может закончиться длящаяся полтора года тяжба Novartis и антимонопольной службы, обвинявшей швейцарскую компанию в установлении монопольно высокой для российского рынка цены на лапатиниб.

Novartis оценила упаковку Тайверба в 122,2 тысячи рублей – в соответствии с минимальной ценой на препарат в референтных странах, сообщили в компании. В ФАС остались довольны предложением. Эта цена ниже минимальных цен в референтных для России странах и на 20% ниже действующей цены компании, пояснила замначальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская.

В ходе заседания комиссии Минздрава глава профильного управления ФАС Тимофей Нижегородцев поддержал включение лапатиниба в перечень следующим тезисом:

«Компания вела себя не очень хорошо по отношению к российскому рынку. Если мы сейчас не включим в перечень ЖНВЛП, то какое-то время цена будет по-прежнему выше [ред. — чем в референтных странах]».

ФАС возбудила дело о нарушении Novartis антимонопольного законодательства весной 2017 года по обращению московских властей. Департамент здравоохранения Москвы обнаружил, что цена на лапатиниб в 2016 году выросла на 35% по сравнению с 2015 годом – со 118 тысяч до 159 тысяч рублей за упаковку. В 2015 году Тайверб в составе портфеля онкопрепаратов перешел к Novartis от GlaxoSmithKline. В январе 2018 года ФАС признала «Новартис Фарма» (российское подразделение швейцарской компании) виновной в установлении монопольно высокой цены на препарат и предписала снизить цену предложения. Служба обнаружила, что «Новартис Фарма» включила в стоимость препарата расходы на скидки и бонусы дистрибьюторам (с января 2016 года скидка дистрибьюторам составляла 20%, тогда как цена повысилась на 35%). В ноябре 2017 года цена на Тайверб, тем не менее, снизилась до почти 144 тысяч рублей.

В апреле 2018 года ФАС оштрафовала «Новартис Фарма» на 912,5 тысячи рублей. Но «Новартис Фарма» удалось оспорить действия ФАС в Абитражном суде Москвы. 25 июля 2018 года суд принял сторону компании. Лапатиниб находится под патентной защитой, поэтому ФАС и определяла его положение как доминирующее на рынке. В ходе арбитражного разбирательства «Новартис Фарма» доказала, что Тайверб можно заменить на препараты с МНН трастузумаб, не учтенные ФАС.

ФАС 3 сентября 2018 года уже подала апелляцию и не собирается отказываться от обжалования.

«Снижение цены на препарат по инициативе самой компании только подтверждает сделанные ФАС России выводы о необоснованном уровне ранее установленной компанией цены», – сообщила Шаравская.

В 2017 году на фоне роста цены продажи Тайверба снизились почти на 40% по сравнению с 2016 годом, говорится в решении арбитража. Рентабельность выпуска препарата в 2015–2017 годах была отрицательной (минус 24%), ее удалось несколько повысить (до минус 9%) путем переоценки.

Комиссия включила в перечень ЖНВЛП еще один препарат Novartis от рака молочной железы – рибоциклиб (ТН – Кискали). Компания предложила установить цену в 105 тысяч рублей за упаковку. Стоимость терапии рибоциклибом может обойтись в два раза дешевле, чем в референтных странах, заметил Тимофей Нижегородцев. Компания готова локализовать выпуск препарата до стадии ГЛФ в течение четырех лет. Сейчас на принадлежащем «Фармимэксу» заводе «Скопинфарм» в Рязанской области производится упаковка Кискали.

gmpnews