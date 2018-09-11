Денис Мантуров: барьеров для развития фармпроизводства нет

Минпромторг планирует завершить работу над стратегией развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030» и утвердить ее до середины 2019 г. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на выставке-форуме «Биотехмед 2018».

Он напомнил, что в рамках действующей госпрограммы «Фарма-2020» производителям лекарственных препаратов и медтехники было выделено в виде субсидий и других видов поддержки 4,5 млрд руб., а также профинансировано более 400 проектов. В итоге, как ожидается, к 2020 г. половина лекарств на фармацевтическом рынке России должна быть отечественного производства.

По его словам, на сегодняшний день доля российских лекарств составляет 30%, то есть за менее чем за три года доля должна вырасти на 20%.

«У нас задача: к 2020 году максимально приблизиться к объему в 50%. Я рассчитываю, что препараты, которые вышли из регистрации в прошлом, этом и следующем году, обеспечат существенную прибавку в объемах наших компаний на рынке России», – сказал Денис Мантуров. Он добавил, что работа по увеличению доли российских лекарств сочетается в высокими темпами роста отечественного фармрынка. «Мы начинали в 2007 году с 30 млрд рублей, сегодня их свыше 1 трлн рублей», – отметил он.

Министр подчеркнул, что барьеров для разработки и производства лекарств и медицинских изделий в России нет. «Я не ощущаю никаких барьеров для наших российских компаний и для иностранных, которые здесь обеспечивают кто-то локализацию, кто-то и разработку, и производство полного цикла. Мы видим большую заинтересованность и российских, и иностранных компаний в развитии этого сектора промышленности», — сказал он.

Елена Калиновская

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