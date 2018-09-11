Сдачу кировского завода препаратов крови могут поручить другой «дочке» Ростеха

Компания «Нацимбио» (входит в госкорпорацию «Ростех») может лишиться статуса единственного поставщика препаратов крови для госнужд, поскольку не выполнила обязательств по сдаче в 2018 г. завода в Кирове. Источники РБК не исключают, что достраивать предприятие в этом случае будет другая «дочка» «Ростеха» — НПО «Микроген».

Строительство завода стоимостью 7 млрд руб. и мощностью 600 тонн плазмы в год ведется в Кирове с 2005 г. Это должно было стать крупнейшим производством данного профиля в Европе. Заказчиком выступала «Росплазма», генподрядчиком — немецкая компания Glatt Ingenieurtechnik GmbH.

Изначально предполагалось построить две производственные линии по выпуску иммуноглобулина и альбумина, однако на финальной стадии строительства, в 2009 г., когда в заводских корпусах уже были готовы приступать к монтажу оборудования, заказчик принял решение о расширении производства и установке третьей линии. На это потребовалось бы еще порядка 4 млрд руб. Согласование нового проекта в инстанциях затянулось. Работы были остановлены, а заказчик затеял судебную тяжбу, требуя, чтобы генподрядчик вернул все деньги, потраченные на несданный в срок завод. Решением суда топ-менеджеры немецкой компании были заочно арестованы в рамках уголовного дела о покушении на хищение 3,5 млрд руб. путем мошенничества.

Весной 2016 г. Правительство РФ передало недостроенный объект госкорпорации «Ростех». Для завершения строительства ее «дочка» «Нацимбио» привлекла компании «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma (Италия). Так появилось АО «Киров Плазма». Стороны договорились ввести завод в строй — в 2018 г., но позже срок сдачи был перенесен на 2019. По данным РБК, это может обернуться для «Нацимбио» потерей статуса единственного поставщика, который установлен до 2019 г., а также передачей НПО «Микроген» кировского предприятия.

Екатерина Погонцева

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