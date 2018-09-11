К созданию сети централизованных клинико-диагностических лабораторий привлечены три российские компании

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» привлек российские компании к созданию сети централизованных клинико-диагностических лабораторий.

В ходе форума «Биотехмед» оператор проекта «ИМЦ Концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику») заключил соглашения с тремя отечественными производителями реактивов и материалов для лабораторной медицины, сообщает пресс-служба «Ростеха».

В ходе форума были подписаны соглашения с первой отечественной компанией на рынке расходных материалов для лабораторной медицины «ГЕМ», российским производителем лабораторного оборудования и реагентов для in vitro диагностики ГК «Диакон» и разработчиком сорбционных технологий очищения крови «Эфферон». Компании будут обеспечивать своей продукцией национальную лабораторную службу.

«Инициатива централизации клинико-диагностических лабораторий была активно поддержана участниками рынка. Такой подход позволит снизить себестоимость анализов и повысить их качество. Важен и тот факт, что соответствующие материалы и реактивы для национальной службы будут производиться в России. Это пример своевременного трансфера технологий, который позволит нам заместить зарубежные материалы, критически важные для выполнения лабораторной диагностики», — сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Оксана Баранова

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